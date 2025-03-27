Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

TEKKEKÖY’DE İLGİNÇ GELİŞME

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, deniz kenarında yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan bir kişi fark edildi. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hemen polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Suyun içinden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

KAYIP BAŞVURUSU ÜZERİNE ARAŞTIRMA BAŞLADI

Yapılan araştırmalar sonucunda, bulunan cesedin Yılmaz Akan’a ait olduğu ve ailesinin 3 gün önce Gazi Polis Merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz Akan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebi, otopsi sonuçlarıyla netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.