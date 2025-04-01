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Kayıp Kişinin Cesedi Bursa’da Bulundu

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar, Karaağaç Caddesi’ndeki bir parkta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Şahsın sağlık durumundan endişe eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAYIP şahıs HÜSEYİN KESKİN’İN CENAZESİ BULUNDU

Yapılan araştırmalar sonucunda, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği kimlik tespitinde, ölen şahsın 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hüseyin Keskin olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kayıp başvurusu nedeniyle 4 gündür aranan Hüseyin Keskin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İlgili konuyla alakalı olarak soruşturma süreci başlamış durumda.

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