Kayıp Kız Cansız Bedeni Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YERİN GÖRÜNTÜLERİ

Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, sabah saatlerinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu. Bugün saat 06.30 sularında, vatandaşlar, dördüncü katında inşaat çalışmaları devam eden bir binanın önünde hareketsiz birini fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBEDEN KIZIN KİMLİĞİ DOĞRULANDI

Yapılan detaylı incelemenin ardından yerde yatan kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi. Kız çocuğunun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cenazesi, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi. İlgili polis birimleri, olayla bağlantılı olarak soruşturma sürecine başladı.