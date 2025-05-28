Kayıp Uçkun Uçuruma Düştü, Öldü

KAYIP İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Yakınları, 35 yaşındaki Onur Uçkun için dün akşam kayıp ihbarında bulundu. Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekiplerinin katılımıyla devam etti.

DRON DESTEKLİ ARAMA VE BULUNMA

AFAD’ın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen dron destekli aramalarda, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda beyaz bir otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle güvenli bir şekilde iniş yaparak bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde Uçkun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİN TAŞINMASI

AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri, Onur Uçkun’un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.