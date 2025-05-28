Gündem

Kayıp Uçkun Uçuruma Düştü, Öldü

kayip-uckun-ucuruma-dustu-oldu

KAYIP İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Yakınları, 35 yaşındaki Onur Uçkun için dün akşam kayıp ihbarında bulundu. Konya AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları, Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ekiplerinin katılımıyla devam etti.

DRON DESTEKLİ ARAMA VE BULUNMA

AFAD’ın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen dron destekli aramalarda, Cankurtaran Yarma mevkisinde bir uçurumda beyaz bir otomobil tespit edildi. Yaren Arama Kurtarma ekipleri, yaklaşık 100 metre yükseklikten iplerle güvenli bir şekilde iniş yaparak bölgeye ulaştı. Yapılan incelemelerde Uçkun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİN TAŞINMASI

AFAD, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri, Onur Uçkun’un cansız bedenini bulunduğu yerden yukarı çıkararak, Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

ÖNEMLİ

Gündem

Borç Kavgasında Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Ankara'da bir alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Gündem

Çankırı’da Otomobil Takla Attı, 1 Ölü

Çankırı'da bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.