Kayıp Yaşlı Kadın Ormanda Bulundu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Sırakaya köyünde bulunan 75 yaşındaki Ayşe Kalpak, hayvanlarına bakmak üzere evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Yakınları, saat 15.30’da durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının alınmasının hemen ardından, bölgeye jandarma ekipleri ile itfaiye gönderildi.

ARAŞTIRMALAR SONUCU BULUNDU

Köylülerin de katılımıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları neticesinde Ayşe Kalpak, evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bitkin bir halde bulundu. Olay yerinde bulunan bir itfaiye görevlisi, Kalpak’ı ormanlık alandan ambulansa taşımak için sırtladı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

“İÇİMDEN BİR HİS ‘DÖNME, GERİ GİT’ DEDİ”

Cide Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan Kadir Biçer, kaybolan yaşlı kadını bulmak için yapılan arama faaliyetlerine katıldı. Biçer, süreci İHA’ya şu şekilde aktardı: “İhbar alır almaz jandarma ve köylülerle birlikte ormanlık alanda arama yapmaya başladık. Kadını ormanlık alanda bir ağaca yaslanmış halde bulduk. Ormanlık alana girdiğimizde, köpeklerin geçtiği patikayı takip ettik. Aynı güzergah üzerinde de bir ağıl gördük.”

