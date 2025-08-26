Gündem

Kayıp Yüzücü İçin Kamera İncelemesi Yapılacak

kayip-yuzucu-icin-kamera-incelemesi-yapilacak

YÜZÜCÜNÜN KAYBI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta gerçekleştirilen uluslararası yarışta, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yer alan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kayboldu. Kaybolduğu anlaşılan sporcunun karaya çıkamadığı belirlenince, arama çalışmaları hemen başlatıldı ve şu an 3. gününe girdi.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREVDE

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Rus yüzücüyü bulmak için Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere İstanbul Boğazı’nda detaylı arama faaliyetleri yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını tarıyor. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan sporcu hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR

Başlatılan soruşturma doğrultusunda, Savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına bir yazı göndererek Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesini istedi. Ayrıca, yarış sırasındaki görüntüler ve gerekli tüm kamera kayıtlarının toplanıp gönderilmesi talep edildi. Kaybolan yüzücünün yakınlarının tespit edilerek ifadelerinin alınmasını isteyen savcılık, aynı yarışta yer alan kişilerin de bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması için talimat verdi. Bunun yanı sıra, otel ve hastane kayıtlarının araştırılması ve kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının kontrol edilmesi de istendi.

ÖNEMLİ

Dünya

Trump, Fed Üyesi Cook’u Görevden Aldı

ABD Başkanı Trump, Merkez Bankası üyesi Lisa Cook'u mortgage sözleşmelerinde usulsüzlükler nedeniyle görevden aldığını duyurdu.
Gündem

İstanbul Boğazı’nda Kayıp Yüzücü Alarmı

İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un durumu üzerine savcılık araştırma başlattı ve kamera kayıtlarını talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.