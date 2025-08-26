Kayıp Yüzücü İçin Kamera İncelemesi Yapılacak

YÜZÜCÜNÜN KAYBI ÜZERİNE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta gerçekleştirilen uluslararası yarışta, 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla yer alan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kayboldu. Kaybolduğu anlaşılan sporcunun karaya çıkamadığı belirlenince, arama çalışmaları hemen başlatıldı ve şu an 3. gününe girdi.

DENİZ POLİSİ VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREVDE

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, Rus yüzücüyü bulmak için Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere İstanbul Boğazı’nda detaylı arama faaliyetleri yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını tarıyor. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan sporcu hakkında soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR

Başlatılan soruşturma doğrultusunda, Savcılık, Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına bir yazı göndererek Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesini istedi. Ayrıca, yarış sırasındaki görüntüler ve gerekli tüm kamera kayıtlarının toplanıp gönderilmesi talep edildi. Kaybolan yüzücünün yakınlarının tespit edilerek ifadelerinin alınmasını isteyen savcılık, aynı yarışta yer alan kişilerin de bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarının alınması için talimat verdi. Bunun yanı sıra, otel ve hastane kayıtlarının araştırılması ve kaybolan sporcuya dair herhangi bir kayıt girişi olup olmadığının kontrol edilmesi de istendi.