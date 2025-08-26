Kayıp Yüzücü İçin Kamera Kayıtları İncelenecek

KAYBOLAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazı’nda, 24 Ağustos’ta düzenlenen yarışa katılan 2 bin 820 sporcudan biri olan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov kayboldu. Kaybolan yüzücünün karaya çıkamadığı anlaşılınca, arama çalışmaları başladı. Üçüncü gününe giren bu çalışmalar, özellikle Kanlıca-Kuruçeşme alanında deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar, Vaniköy açıklarında dalış yaparak su altını tarıyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolan Rus sporcuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda, savcılık Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığına yazı göndererek, Svechnikov’un kimlik ve adres bilgilerinin yanı sıra yarış sırasında alınan görüntülerin ve tüm kamera kayıtlarının toplanmasını istedi. Ayrıca, kaybolan yüzücünün yakınlarının tespit edilerek mağdur olarak ifadelerinin alınması talimatını veren savcılık, daha önce aynı yarışta bulunan ve Svechnikov’u tanıyan kişilerin de bilgi vermesi için çağrıda bulundu. Savcılık, kaybolan sporcunun otel ve hastane kayıtlarının araştırılmasını da talep etti.