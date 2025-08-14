“Kaynanam Yerde Dakikalarca Tekmeledi.”

AİLE İÇİ GERİLİMİN HİKAYESİ

Sanatçı Özcan Deniz’in ailesiyle yaşadığı gerilim, eşi Samar Dadgar’ın açıklamalarıyla farklı bir boyut kazanıyor. Daha önce annesi Kadriye Deniz’le olan sorunlarından bahseden Dadgar, şimdi yaşadığı fiziksel şiddeti detaylarıyla paylaşıyor.

ÖZCAN DENİZ’E YÖNELİK AĞIR İTHAMLAR

Dadgar, “Yerde dakikalarca tekmelendim. Karnıma pembe çoraplı ayaklarıyla vurdu. O anları asla unutmayacağım” diyerek yaşadığı korkunç anları aktardı. Ayrıca, Kadriye Deniz’in şiddet anında Özcan Deniz’in banyodan çıkmaması için suçu kendi kızı Yurda’ya atmaya çalıştığını da ifade etti.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

Aksam’ın haberine göre Dadgar, “Özür beklemiyorum. Herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Ben de bir annenin, bir babanın kızıyım” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı. Özcan Deniz ise sosyal medya üzerinden yaptığı 40 ayrı paylaşımda annesi ve abisi Ercan Deniz’e ağır ifadelerle yüklenmiş, “Beni öldürmeye çalışıp başaramayanları affetmem” demişti.