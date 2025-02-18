Kayseri’de 1 Milyonluk Kaçak Sigara Operasyonu

JANDARMA OPERASYONU VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLMESİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak yürüttüğü takipli çalışma sonucunda, Melikgazi ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Gesi-Fatih mahallelerinde S.A.’ya ait ev ve iş yerine operasyon yapıldı.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 150 BİN TL OLAN KAÇAK ÜRÜNLER

Gerçekleştirilen aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olan 2 bin 978 paket kaçak sigara, 119 bin 305 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve 20 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.