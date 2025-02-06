Kayseri’de 38 Ayar Adam Gökmen Çiçek

38 AYAR ADAM AÇIKLANDI

Kayserispor taraftar derneği Kapalı Kale tarafından haftalardır merakla beklenen ‘38 ayar adam’ Vali Gökmen Çiçek oldu. Kapalı Kale Taraftar Derneği, Çiçek’i 6 Şubat depreminde sergilediği özverili çalışmalardan dolayı ‘38 ayar adam’ olarak ilan etti. Vali Gökmen Çiçek, bu unvanı saat 20.38 itibarıyla sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklama ile aldı.

FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Kapalı Kale Taraftar Derneği tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat’taki büyük felakette gösterdiği fedakarlık nedeniyle Vali Gökmen Çiçek’in ‘38 ayar adam’ seçildiği belirtildi. Açıklama metninde, “Şimdi perde kalktı. O, milletin en zor anında yalnız bırakmayan, gece gündüz demeden sahada olan, yüreğini ortaya koyan bir adam: Valimiz Gökmen Çiçek. 6 Şubat 2023 Acının en derinden hissedildiği gün. O gün kimileri bekledi, kimileri izledi. Ama birisi vardı ki halkının yanından bir an bile ayrılmadı. Karanlığın içerisinde ışık oldu. Umudu ayakta tuttu. Bugün adı dualarda, emeği hafızalarda. Depremin bağrında halkın hep yanında duran #38AyarAdam’a sonsuz minnetle” denildi.

GÖKMEN ÇİÇEK HAKKINDA

Vali Gökmen Çiçek, 1978 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Gebze’de tamamlayan Çiçek, 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.