Kayseri’de Amatör Maç Sonrası Kavga Çıktı

MAÇ SONRASI YAŞANAN ŞİDDETLİ OLAYLAR

Kayseri 1. Amatör Küme maçı sonrasında olaylar çıktı ve polis müdahale etmek zorunda kaldı. Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu kapsamında mücadele eden Gazi Osman Paşaspor ile Yolspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın kıyasıya rekabetinde, maç sonunda kazanan Yolspor oldu ve skor 3-2 şeklinde belirlendi.

KAZANAN TAKIMIN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI ALT ÜST OLDU

Lider konumda bulunan Gazi Osman Paşaspor, son iki haftaya girerken 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edebiliyordu. Ancak, Yolspor’a 3-2 yenilmesiyle birlikte istenmeyen olaylar meydana geldi. Maç sonrası, hakeme olan itirazlar ve Yolspor’lu futbolcularla yaşanan kısa süreli arbede, mavi-lacivertli ekipteki futbolcuları gerdi. Bu durum, Gazi Osman Paşaspor’un şampiyonluk şansını kaybetmesine ve bazı oyuncularının Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine neden oldu.

DİSİPLİN KURULU’NA SEVK EDİLEN İSİMLER

Olumsuz gelişmeler sonrası, Gazi Osman Paşaspor’dan Ahmet Çelik, Kasım Şahin, Hakan Yılmaz, Berat Koç ve Emirhan Demirezen; Yolspor’dan ise Abdullah Budak Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Bu gelişmeler, iki takım arasında yaşanan gerilimin ve alanın ne denli çalkantılı olduğunu gözler önüne serdi.