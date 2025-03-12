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Kayseri’de Boş Arazide Baygın ve Ölü Bulundu

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POLİS EKİBİNDEN DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraybosna Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, boş bir arazide uzun süre bekleyen bir aracı fark etti. Aracın çevresinde hareketsiz olarak duran dört kişiyi gören ekip, durumu hemen sağlık ekibine bildirdi.

OLAYDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, E.B, R.Ç. ve A.B. isimli kişilere müdahale ederek onları kendine getirdi. Ancak, Ahmet Ş’nin (33) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ş’nin cesedi, gerekli incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay anında uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen E.B, R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı.

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