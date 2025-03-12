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Kayseri’de Boş Arazide Bulunan Kişilerden Biri Ölü

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DEVİYE GÖREVİ SIRASINDA TESPİT EDİLEN ARAÇ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekibi, uzun süre hareketsiz kalan bir aracı boş bir arazide fark etti. Aracın çevresinde durumu dikkate değer 4 kişinin olduğu görünce, polis hemen sağlık ekibi yönlendirilmesini talep etti.

OLAYDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.B, R.Ç. ve A.B. durumları düzelirken, Ahmet Ş. (33) için yapılan inceleme sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ş’nin cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen E.B, R.Ç. ve A.B. gözaltına alındı.

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