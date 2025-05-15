Kayseri’de Fener Alayı Yapıldı

YÜRÜYÜŞE YOĞUN KATILIM

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi’nde toplandı.

Bir süre sonra vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yöneldi. Binlerce kişi, meydanda toplandığında davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

PROTOKOL ÜYELERİ YÜRÜYÜŞTE YER ALDI

Yürüyüşte Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.