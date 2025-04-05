Kayseri’De Kamyonet Ve Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAYSERİ’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’nin Develi ilçesi Erciyes yolu üzerinde, 60 yaşındaki A.Ö. tarafından kullanılan 38 TS 519 plakalı kamyonet ile A.S.M.’nin idaresindeki 38 TR 053 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

KAZA YERİNE JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, kazanın detaylarını incelemek için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre, otomobilin hurda haline geldiği ve sürücüsü A.S.M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında kamyonet sürücüsü A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından araçlar çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı.

CENAZE MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden A.S.M.’nin cenazesi morga nakledilirken, kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.