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KAYSERİ’DE KROM MADDESİNDE GÖÇÜK

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GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yer alan Elmalı Mahallesi’ndeki krom madeninde bir göçük meydana geldi. Bu olay sonucunda 2 işçi göçük altında kaldı ve durumu bildirenlerin ardından bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, yaralanan 2 işçi göçükten kurtarıldı ve yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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