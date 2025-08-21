Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, orta refüjde duran ağaçlara çarptı. Hüseyin Y. yönetimindeki otobüs, Kayseri-Niğde kara yolu üzerindeki Develi Kavşağı yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje saplanarak ilerlemeye devam etti. Otobüs, yaklaşık 200 metre boyunca birçok ağaca çarparak ancak durabildi.

OLAY YERİNE KURULAN EKİPLER

Kaza ihbarıyla birlikte olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, kazada yolcu Tülay Sökmen’in (41) hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu kazada yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüste toplamda 44 yolcunun bulunduğu ve Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.