Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN BİREY

Kayseri’de meydana gelen bir trafik kazasında, yolcu otobüsü orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı. Hüseyin Y. yönetimindeki otobüs, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte ağaçlara çarparak ilerledi. Yaklaşık 200 metre boyunca orta refüjde devam eden otobüs, çok sayıda ağaca çarparak güçlükle durabildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yolculardan Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralanan 13 kişi, çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edildi. Kazanın ardından Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan otobüste toplam 44 kişinin bulunduğu belirlendi.