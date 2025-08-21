Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ

Kayseri’de yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Hüseyin Y. yönetimindeki otobüs, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki ağaçlara çarparak yola devam etti. Otobüs, yaklaşık 200 metre boyunca çok sayıda ağaca çarpıp güçlükle durabildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yolcular arasında yaptıkları kontrolde Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Hatay’dan Giresun’a gitmekte olan otobüste toplam 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.