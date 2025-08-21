Gündem

Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

kayseri-de-otobus-kazasi-1-olu-13-yarali

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ

Kayseri’de yolcu otobüsünün orta refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Hüseyin Y. yönetimindeki otobüs, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki ağaçlara çarparak yola devam etti. Otobüs, yaklaşık 200 metre boyunca çok sayıda ağaca çarpıp güçlükle durabildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yolcular arasında yaptıkları kontrolde Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Hatay’dan Giresun’a gitmekte olan otobüste toplam 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TCMB Rezervleri Rekor Düzeye Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 2 milyar 145 milyon dolar artış gösterdi.
Dünya

İsrail Ordusu, Filistinlilerin Çadırını Bombaladı

İsrail hava saldırıları, Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alarak ağır hasar verdi. Civardaki yerleşim alanları da etkileniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.