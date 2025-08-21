Haberler

Kayseri’de Otobüs Kazası: 1 Ölü

KAZA DETAYLARI

Kayseri’de meydana gelen trajik kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü, refüjdeki ağaçlara çarpması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 13 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, saat 01.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Sürücü Hüseyin Y. idaresindeki 38 YY 932 plakalı otobüs, direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdaki ağaçlara çarptı. Otobüs, yaklaşık 200 metre boyunca refüjde hareket ederek çok sayıda ağaca vurduktan sonra güçlükle durabildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesinin ardından, kaza yerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde yolculardan Tülay Sökmen’in (41) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere yola çıkan otobüste toplam 44 yolcu bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kayseri’de Otobüs Ağaçlara Çarptı, 1 Ölü

Kayseri-Niğde kara yolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 ölü, 13 yaralı bulundu. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi.
Haberler

Marmara Adası’nda Gemi Panik Yaşadı

Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess gemisinde bir yolcunun denize düştüğü anonsunun ardından panik yaşandı. Sahil Güvenlik, arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.