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Kayseri’de Tarihi Eser Operasyonu Yapıldı

kayseri-de-tarihi-eser-operasyonu-yapildi

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı’nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, M.A.S’nin tarihi eser niteliği taşıyan bazı eşyaları satışa sunacağı bilgisine ulaşarak operasyon gerçekleştirdi.

ARAMA SONUÇLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Şüpheli M.A.S’nin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen toplamda 62 sikke ve 14 tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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