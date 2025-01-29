Kayseri’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet’ suçuyla bağlantılı olarak kentte faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

YAKALAMALAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda, A.T. (19), N.A. (22), H.K.Ç. (22), M.A.E. (22), M.S. (23), H.A. (21), Y.D. (20), A.Ç. (23) ve E.M. (19) isimli şahıslar yakalandı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, 15 sim kart, bir hard disk, bir flash bellek ve 17 bin 400 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

BANKA HESAPLARINDAKİ İNCELEME SONUÇLARI

Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan detaylı incelemede, toplam 51 milyon 570 bin 536 TL işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.