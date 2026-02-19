Kayseri’deki Okulda Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralı

kayseri-deki-okulda-bicakli-kavga-bir-ogrenci-yarali

TALAS’TA ORTAOKULDA KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Talas ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’ta yer alan Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu’nda bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, sekizinci sınıf öğrencilerinden B.A. ile A.B.K. arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşerek olayın ciddileşmesine sebep oldu.

ÖĞRENCİYİ YARALAYAN KAVGA

Tartışmanın büyümesiyle B.A., yanındaki bıçakla A.B.K.’ya saldırdı. A.B.K., aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Olayın sonrası, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralı öğrenci, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine sevk edildi. Olayla ilgili olarak B.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

