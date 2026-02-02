Kayserispor’da Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurdu. Açıkalın’ın gönderdiği mesajda, “Kayserispor’umuzun geleceğinde söz ve inisiyatif sahibi olmaya davet ediyoruz” ifadesiyle camiaya bir çağrı yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUN GEREKLİLİĞİ

Kayseri’den yapılan açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, kulübümüzün mali ve sportif istikrarını sağlama şiarıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz” denildi. Açıklamada, mevcut durumda kulübün ciddi mali sorunları bulunduğu ve futbolun gelişimi adına yapılması gereken önemli hamlelerin atıldığı vurgulandı. Görev devralındığı dönemde peşin transfer yasağı bulunan kulübün, FIFA nezdinde de ciddi bir dosya yükü olduğu belirtildi.

GÜÇLÜ YAPISAL DEĞİŞİM

Çalışmaların iyi niyet çerçevesinde, kurumsal hedeflerle ve planlı bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Mali ve idari yapılanma konusunda güçlenmeye yönelik atılan adımların yanı sıra, sportif mücadelelerde de sürecin kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Teknik direktörler ve sportif direktörlerin belirlediği hedefler doğrultusunda gerekli imkanların sağlandığı belirtildi. Sportif planlamayla birlikte, değer üreten ve gelir elde eden sistemin kurulmuş olduğuna dikkat çekildi.

ÜRETEN BİR KULÜP HEDEFİ

Açıklamada, “Tüketen değil, üreten bir kulüp olma vizyonumuzu ortaya koymuş bulunmaktayız” ifadesi kullanılarak, kulübün kamu kaynaklarıyla finansal anlamda güçlenmesi sürecinin sürdürülebilir olması gerektiği ifade edildi. Altyapıya ve futbolcu kaynağına yatırım yapmanın özellikle önemli görüldüğü ifade edilerek, tüm faaliyetlerin kurumsal bir anlayış çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.

ŞEHRİN ORTAK AKLIYLA YENİLİK

Yönetim olarak başarının ve başarısızlığın kulübün tüm paydaşlarına ait olduğu anlayışının benimsendiği belirtildi. Bu yaklaşım çerçevesinde, Kayseri şehrinin ortak aklını devreye sokacak, kulübe heyecan ve taze bir kan kazandıracak seçimli olağanüstü genel kurula dair karar alındığı ifade edildi. Detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilirken, hemşehrilere olağanüstü genel kurulda aktif rol almaları için davette bulunuldu.