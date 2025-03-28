Kayserispor’dan Evinde 5-0’lık Zafer!

TARAFTARLARINI HEYECANLANDIRAN GALİBİYET

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor’u ağırladı. Maç, RTG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşti ve ev sahibi ekip, karşılaşmayı 5-0 gibi net bir skorla kazandı. Kayserispor, gollerini sırasıyla 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha ile buldu.

PUAN DURUMU GÜÇLENİYOR

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, puanını 30’a çıkartmayı başardı. Hatayspor ise 19 puanda kalarak zor bir durumla karşı karşıya kaldı. Kayserispor, kendi sahasında oynadığı maçlarda üst üste 4. galibiyetini elde etti.

GELECEK MAÇLARA HAZIRLIK

Süper Lig’de önümüzdeki hafta Kayserispor, Adana Demirspor’un deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise kendi sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Her iki takım için de gelecek haftalar kritik öneme sahip.