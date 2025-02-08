Kayserispor, Evinde Konyaspor’u 3-2 Yendi

KAYSERİSPOR’UN İLK GALİBİYETİ

Kayserispor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında Konyaspor’u 3-2 yenerek yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde ilk galibiyetini almayı başardı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla 6 maçlık bir galibiyet hasretini sona erdirdi ve puanını 20’ye yükseltti. Konyaspor ise 24 puanda kaldı.

MAÇIN GOLLÜ DAKİKALARI

14’üncü dakikada Bourabia’nın orta alandaki pasından faydalanan Nazon’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş sonucunda top ağlarla buluştu ve Kayserispor öne geçti: 1-0. 20’nci dakikada Aleksic’in kullandığı frikik sonrası kaleci Bilal topu kornere çeldi. 23’üncü dakikada Mane’nin ceza sahasına yaptığı ortada, yere düşen Mane’nin kafa vuruşuyla Kayserispor farkı ikiye çıkardı: 2-0. 27’nci dakikada Bourabia’nın havalandırdığı topta, sağ kanattan aşırtma bir vuruş yapan Mane’nin şutu az farkla auta gitti. 36’ncı dakikada kontra atakta, Nazon’un pasıyla topla buluşan Cardoso’nun vuruşunu kaleci Slowik kornere çeldi. 39’uncu dakikada Nikola’nın dışarıdan yaptığı sert vuruş, üstten auta gitti. İlk yarının sonunda, 45+1’inci dakikada ceza sahası içindeki karambolde Jevtovic’in pası ile Aleksic, topu ağlarla buluşturdu ve fark 1’e indi: 2-1.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kayserispor, 55’inci dakikada Cardoso’nun sol kanattan taşıdığı topta 2’ye 1 yakalanan Konyaspor savunmasını geçerek Nazon’a topu aktardı. Nazon boş kaleye yaptığı vuruşla kendisinin 2, takımının 3’üncü golünü attı: 3-1. Konyaspor, 69’uncu dakikada sağ kanattan gelen topa yükselen Kramer’in kafa vuruşunun ardından, dönen topa tekrar vurarak farkı 1’e indirdi: 3-2. 83’üncü dakikada Umut Nayır’ın kafa vuruşu kaleci Bilal’de kaldı. 84’te Nazon’un dışarıdan sert vuruşu auta gitti. 86’ncı dakikada Kayserispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Andreasan’ın vuruşunda, Keyta’nın topu ağlara göndermesi sonucu skora denge geldi, ancak VAR incelemesi golü iptal etti.

90’ncı dakikada Boateng’in Ramazan Civelek’e yaptığı faul sonrası hakem direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma ev sahibi Kayserispor’un 3-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

MAÇIN DETAYLARI

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt – Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 46 Attamah), Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 84 Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 77 Ackah), Mane (Dk. 77 Ramazan Civelek), Nazon

KONYASPOR: Slowik- Nikola (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Boateng), Tunahan Taşçı (Dk. 61 Umut Nayır), Aleksic, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Keyta), Yusuf Erdoğan (Dk. 62 Ndao), Kramer

KIRMIZI KART: Dk. 90 Boateng (Konyaspor)

GOLLER: Dk. 14, Dk. 55 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Kayserispor), 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Cardoso (Kayserispor), Nikola, Adil Demirbağ, Tunahan Taşçı (Konyaspor)