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Spor

Kayserispor, Konyaspor’u 3-2 Mağlup Etti

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MAÇ SONUCU VE DETAYLAR

Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde Konyaspor ile mücadele etti. Kayseri Stadyumu’nda gerçekleşen ve 5 golün atıldığı bu maçta, ev sahibi ekip 3-2’lik sonuçla galip geldi.

KAYSERİSPOR’UN GOLLERİ

Kayserispor’u galibiyete taşıyan goller, Duckens Nazon tarafından 14 ve 55. dakikalarda, Miguel Cardoso tarafından ise 23. dakikada geldi. Konyaspor ise 45+1’de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer ile karşılık verdi. Ayrıca, Konyaspor’da Emmanuel Boateng, maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Konyaspor’a ait bir gol, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta tarafından atılsa da, VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle iptal edildi. Gol, yaklaşık 5 dakikalık bir değerlendirme sonrası geçerliliğini yitirdi.

Bu sonuç Kayserispor’a, 6 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşatmış oldu. Yeni teknik direktörleri Sergej Jakirovic ile birlikte, Kayserispor yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı. Kayserispor’un puanı 23’e yükselirken, Konyaspor’un deplasmanda kazanamama serisi ise 4 maça ulaştı ve toplam puanı 24’te kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında, Kayserispor deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacakken, Konyaspor evinde Samsunspor’u konuk edecek.

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