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Kaza: 11 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

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DİYARBAKIR’DA ZİNCİRLEME KAZA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi’nde bulunan Diyarbakır-Elazığ kara yolunda korkutucu bir zincirleme kaza gerçekleşti. Olayda 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı Mercedes marka işçi servisi minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı başka bir Mercedes beton mikseri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbarın ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda, araçlarda bulunan 11 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

TRAFAİK KONTROLLÜ OLARAK DEVAM ETTİ

Polis, kazaya dair inceleme başlattı ve bu süreçte araç trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı.

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