Kaza, 6 Ölüye Yol Açtı

KAZA YERİNDE YAŞANAN TRAJEDİ

Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında 22 ACR 179 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı araç çarpıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde kaza noktasına ulaştı.

CENAZE TESPİTLERİ YAPILACAK

Ne yazık ki, bu kaza sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri araçlardan çıkarıldıktan sonra kimlik tespitlerinin yapılacağı bildirildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış durumda.