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Kaza, Motosikletin Kamyon Altında Kaldı

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KAZA YERİ VE OLAY DETAYLARI

Kaza, İnkilap Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. T.A. yönetimindeki kamyon, köprünün altından geçtikten sonra sağa dönüş yaparken motosiklete çarpıp, altına aldı. Motosiklet sürücüsü M.E.Y. ile arkasında yer alan İbrahim Halil Kıt yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN GÖREVLENDİRMESİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Halil Kıt, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü M.E.Y.’nin ise tedavisi devam ediyor. Polis, kazadan sonra kamyon şoförü T.A.’yı gözaltına aldı ve bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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