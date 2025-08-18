Gündem

Kaza Sonrası Kadının Paylaşımı Üzücüydü

kaza-sonrasi-kadinin-paylasimi-uzucuydu

KAZA BİLGİLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah saatlerinde yaşanan bir otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 24’ünün tedavisi devam ediyor, 2’si ise taburcu edildi.

ŞOFÖRÜN DURUMU

Kazayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü gözaltına alındı.

KAYBOLAN BİR HAYAT

Hayatını kaybedenlerden biri 48 yaşındaki Şenay Demirci olarak belirlendi. Demirci’nin Silivri Belediyesi’nde çalıştığı ve yıllık izni için memleketi Tokat’a gitmekte olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra, Demirci’nin Tokat’tan yola çıkmadan önce sosyal medya hesabında “Hiç istemesem de gidiyorum.” şeklinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

ÖNEMLİ

