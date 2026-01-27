Paris’teki Louvre Müzesi Grev Nedeniyle Ziyarete Kapalı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ünlü Louvre Müzesi, çalışanların grev eylemleri dolayısıyla ziyarete kapandı. ABD merkezli bir sosyal medya platformunun resmi hesabından yapılan açıklamada, müzenin grev nedeniyle bugünkü ziyaretleri kabul etmeyeceği bilgisi verildi.

BİLET ALANLARA İADE

Açıklamada, müzeyi ziyaret etmek üzere bilet satın alan kişilerin ücretlerinin doğrudan geri iade edileceği belirtildi. Louvre Müzesi çalışanları, geçen aralık ayından bu yana çalışma koşulları ve güvenlik sorunlarıyla ilgili olarak düzenli aralıklarla grev eylemlerine başvuruyor. Grevler nedeniyle Louvre Müzesi, Aralık 2025 tarihinden beri toplam 4 gün boyunca kapalı kalmış durumda.

TARİHSİ SOYGUN

Dünya genelinden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin esere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025 tarihinde büyük bir soyguna maruz kalmıştı. Soygun sırasında Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden “paha biçilemez” değerde 9 eser çalınmış; hırsızların kaçarken düşürdüğü 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç, daha sonra müze dışında hasarlı bir şekilde bulunmuştu. Soygu, 4 hırsız tarafından 7 dakikada gerçekleştirilmişti.

Sayıştay’ın raporuna göre, müzeye yönelik güvenlik standartlarının sağlanması konusunda “sürekli” ve “önemli oranda” gecikmeler yaşanması, güvenlik açığına yol açmıştı. Soygun sonrası, müzedeki bazı mücevherler Fransa’nın ulusal merkez bankasına taşınmışken, hırsızlar soygundan yaklaşık 2 hafta sonra yakalandı ancak çalınan eserler bulunamadı. Müzeden kaybolan eserlerin toplam değerinin 88 milyon avro civarında olduğu tahmin ediliyor.

