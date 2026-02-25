Kazakistan’da Eğitim Uçağı Düşme Olayı Gerçekleşti

KAZAKİSTAN’DA SAVAŞ UÇAĞI KAZA YAPTI

Kazakistan’da bir askeri uçağın kaza yaptığı bildirildi. Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, başkent Astana’nın yakınlarındaki Karaganda bölgesinde bir eğitim uçuşu gerçekleştiren uçağın düştüğü tespit edildi. Düşen uçağın, Su-30SM modeli savaş uçağı olduğu ifade edildi.

UÇAĞIN MÜRETTEBATI GÜVENDE

Kazanın hemen öncesinde, uçağın mürettebatının acil durum tahliye sistemi ile kendilerini fırlatarak kurtuldukları ve şu an güvende oldukları aktarıldı. Kazanın sebepleri ve koşulları hakkında bilgi edinmek amacıyla Savunma Bakanlığı tarafından özel bir uzman komisyonu oluşturuldu.