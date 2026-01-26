Kazakistan Nipah Virüsü İçin Sınır Sağlık Tedbirlerini Artırdı

KAZAKİSTAN, NİPAH VİRÜSÜ NEDENİYLE SINIR KAPILARINDA TEDBİRLERİ ARTIRDI

Kazakistan, Hindistan’da artış gösteren Nipah virüsü vakaları sebebiyle sınır kontrol önlemlerini güçlendiriyor. Sağlık Bakanlığı, sınır geçiş noktalarında hijyen ve karantina denetimlerinin sıkılaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık: ÖNLEYİCİ AMÇALARLA KONTROL SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, “Önleyici amaçlarla ve Hindistan’daki Nipah virüsüne ilişkin epidemiyolojik durumla bağlantılı olarak, tüm sınır geçiş noktalarındaki hijyen ve karantina kontrolleri güçlendirilmiştir” denildi.

KAZAKİSTAN’DA VAKA YOK, ANCAK SAĞLIK SİSTEMİ ALARMA GEÇTİ

Bakanlık, ülkede şu ana kadar Nipah virüsüne dair herhangi bir vaka veya virüsün ülkeye girişine dair bulgu bulunmadığını ifade etti. Ancak, potansiyel “ithal enfeksiyon” olasılığı nedeniyle sağlık kuruluşlarının uyarıldığı belirtildi. Acil sağlık ekiplerinin ve bulaşıcı hastalık hastanelerinin teyakkuz durumuna geçirildiği, ayrıca ilaç, kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan stoklarının oluşturulduğu vurgulandı.

HİNDİSTAN VE GÜNEYDOĞU ASYA’DAN GELENLERE ÖZEL TAKİP

Bakanlık, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen kişilere “özel önem” verildiğini dile getirdi. Yüksek enfeksiyon oranına sahip ülkeler listesinin düzenli olarak güncellendiği ifade edildi.

SEYAHAT UYARISI: BELİRTİ GÖRÜLÜRSE DOKTORA BAŞVURUN

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, salgının görüldüğü ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşların önleyici tedbirlere uymalarını beklediğini bildirdi. Dönüşte herhangi bir sağlık belirtisi görülmesi durumunda, seyahat edilen ülke bilgisinin de paylaşılması koşuluyla sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

DSÖ: EN TEHLİKELİ VİRÜSLER ARASINDA, AŞI VE TEDAVİ YOK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü küresel çapta en tehlikeli virüslerden biri olarak kategorize ediyor. Virüs için onaylanmış bir aşı ya da spesifik bir tedavi mevcut değil. Nipah virüsü, ateş ve ensefalopatiye yol açabilme kapasitesine sahipken, ölüm oranının yüzde 40 ile 75 arasında değişebileceği bildiriliyor. Virüs, meyve yarasaları ve kemirgenler aracılığıyla yayılabiliyor; insanların çoğunlukla enfekte hayvanların tükürüğüyle kirlenmiş meyveleri tüketmeleri neticesinde hastalandıkları ifade ediliyor. Ayrıca, virüsün evcil hayvanlara bulaştığı da kaydediliyor.