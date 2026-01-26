Kazakistan Sağlık Bakanlığı Nipah Virüsü İçin Önlemleri Arttırdı

KAZAKİSTAN SINIRLARINDA NİPAH VİRÜSÜNE KARŞI TEDBİRLER ARTIRILIYOR

Kazakistan, Hindistan’da Nipah virüsüne bağlı vaka sayısının artması üzerine sınır kapılarında sağlık önlemlerini sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı, yapılan açıklamada, tüm sınır geçiş noktalarında hijyen ve karantina kontrollerinin güçlendirildiğini belirtti.

Bakanlık: Önleyici amaçlarla kontrol seviyesi yükseltildi

Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın resmi iletişim kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, “Önleyici amaçlarla ve Hindistan’daki Nipah virüsüne ilişkin epidemiyolojik durumla bağlantılı olarak, tüm sınır geçiş noktalarındaki hijyen ve karantina kontrolleri güçlendirilmiştir” denildi.

Kazakistan’da vaka yok, ancak sağlık sistemi alarma geçti

Açıklamada, Kazakistan’daki Nipah virüsü vakası ya da virüsün ülkeye girişine dair herhangi bir örnek tespit edilmediği vurgulandı. Ancak olası “ithal enfeksiyon” riski dolayısıyla sağlık kuruluşlarının dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, acil sağlık ekipleri ve bulaşıcı hastalık hastanelerinin her an hazır halde bulunduğu, ilaç, kişisel koruyucu ekipman ile dezenfektan stoklarının oluşturulduğu aktarıldı.

Hindistan ve Güneydoğu Asya’dan gelenlere özel takip

Bakanlık, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen bireylere “özel önem” verildiğini de kaydetti. Yüksek enfeksiyon oranına sahip ülkeler listesinin düzenli olarak güncelleneceği bildirildi.

Seyahat uyarısı: Belirti görülürse doktora başvurun

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Nipah virüsünün görüldüğü ülkelere seyahat etmeyi düşünen vatandaşlara, tedbirlere dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu. Dönüşlerinde herhangi bir belirti yaşarlarsa, seyahat ettikleri ülke bilgisini de vererek sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği vurgulandı.

DSÖ: En tehlikeli virüslerden biri, aşı ve tedavi yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nipah virüsünü dünyanın en tehlikeli virüsleri arasında değerlendirmekte. Bu virüse karşı onaylanmış herhangi bir aşı veya spesifik tedavi henüz bulunmuyor. Nipah virüsü, ateş ve ensefalopatiye neden olabiliyor ve ölüm oranının yüzde 40 ile 75 arasında değiştiği bildiriliyor. Virüsün, meyve yarasaları ve kemirgenlerle yayıldığı, insanların enfekte hayvanların tükürüğüyle kirlenen meyveleri tüketmeleri sonucunda hastalandığı belirtilirken, evcil hayvanlara da bulaşma riski olduğu kaydediliyor.