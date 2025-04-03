Kazalarda 13 Kişi Daha Vefat Etti

TRAFİK KAZALARINDA YAŞANAN CAN KAYIPLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde meydana gelen 583 trafik kazasında 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 959 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, “13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.” ifadelerini kullandı.

İLK BEŞ GÜNDEYAŞANAN KAZALAR

Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş günü içerisinde meydana gelen kazalardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 47’ye yükseldi. Bu süre zarfında 5.743 vatandaş ise yaralandı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri de verdi: “9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535.044 araç denetlendi. 20.782 araca hız ve radar işlemi, 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.”

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE DUALAR

Bakan Yerlikaya, sürücülere seslenerek, “Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” şeklinde konuştu. Bayram sürecinde alınan tedbirlerin önemine vurgu yaptı.