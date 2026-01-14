KDK’dan Direksiyon Sınavlarına Kamera Takibi İle Şeffaflık Adımı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU, DİREKSİYON SINAVLARININ ŞEFFAFLIĞINI ARTIRIYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alım sürecinde gerçekleştirilen direksiyon eğitimi dersi sınavlarının daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amacıyla önemli bir karar aldı. Kurum, bu sınavların kamera sistemiyle kayıt altına alınmasını öneren bir tavsiye kararı verdi.

DİREKSİYON SINAVINDAN KALMAK SORUN YARATTI

İstanbul’da yaşayan bir sürücü adayı, yazılı sınavları başarıyla geçtikten sonra katıldığı direksiyon sınavında ilk parkuru başarıyla tamamladı. Ancak, ikinci parkurda ciddi bir hata yapmadığını iddia eden aday, buna rağmen başarısız sayıldı ve yeniden sınava girerek ek ücret ödemek zorunda kaldı. Aday, sınav değerlendirmesinde objektiflikten uzak ve keyfi bir uygulama ile karşılaştığını öne sürerek, yaşadığı maddi ve manevi zarar nedeniyle KDK’ye başvuruda bulundu.

KAMERA KAYDI İHTİYACI VURGULANDI

KDK, başvuruyu detaylı bir şekilde inceleyerek, direksiyon sınavlarının güvenliğinin artırılması, kamu hizmetine olan güvenin güçlendirilmesi ve keyfi değerlendirme riskinin azaltılması amacıyla kamera kaydının gerekliliğine dikkat çekti. Kararda, kamera kaydı ile birlikte adayların itirazlarında somut delil sunabileceği, sınav görevlilerinin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin denetlenebileceği ve uygulamada standartlaşmanın sağlanacağı belirtilerek, bu durumun büyük bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİ DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

KDK’nin tavsiye kararının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yönetmelikte güncelleme çalışmalarına başladığını ve direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasını içeren bir değişiklik taslağı üzerinde çalıştığını bildirdi. Bu adım, sürecin daha adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak.