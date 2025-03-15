KDV İadesi İçin Yeni Limit Belirlendi

Resmi Gazete’de ilan edilen Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV iadesinde önemli bir değişiklik uygulamaya konuluyor. Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerde KDV iadesi talebinde bulunabilecekleri minimum tutar 2 bin TL’den 10 bin TL’ye yükseltiliyor.

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu düzenleme, Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren gerçekleştirilen işlemler için geçerli olacak. Böylece işletmelerin iade taleplerinde dikkate alacakları alt sınır beş kat artacak.

KDV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Katma Değer Vergisi (KDV), Türkiye’de mal ve hizmet alımları üzerinden alınan dolaylı bir vergi türüdür. İşletmeler, satın aldıkları mal ve hizmetler için KDV öder ve bu vergiyi tüketicilere yansıtır. KDV’nin hesaplanması şu şekilde gerçekleşiyor: Mal veya hizmetin satış bedeline önceden belirlenen KDV oranı ekleniyor. Satış fiyatı üzerinden alınan bu vergi, işletme tarafından devlete ödeniyor.

KDV İADESİ İŞLETMELER İÇİN AVANTAJ SAĞLIYOR

Belirli koşullar altında ödenen KDV’nin geri alınması, işletmelerin vergi yükünü azaltarak nakit akışını iyileştiriyor. Bu yeni düzenlemenin KDV iade alt sınırını artırması, özellikle büyük ölçekli işletmelere daha pratik bir başvuru süreci sunacak. Küçük işletmeler ise yüksek alt sınır nedeniyle daha az iade talebinde bulunabilecek.

KDV İADESİYLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. KDV iadesi almak için hangi şartlar gerekiyor?

KDV iadesi için işletmelerin, iade hakkı doğuran işlemleri gerçekleştirmiş olmaları ve ilgili belgeleri Vergi Dairesi’ne sunmaları gerekmektedir.

2. KDV iade talebi nasıl yapılır?

KDV iadesi için mükellefler, Vergi Dairesi Başkanlıklarına başvurarak ilgili belgeleri ibraz ederler.

3. Yeni KDV iade düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Bu düzenleme, iade hakkı doğuran işlemler gerçekleştiren tüm mükellefleri kapsıyor ve büyük işletmeler için süreci kolaylaştırıyor.

4. KDV iade süreci ne kadar sürüyor?

Başvuruların tamamlanması ve Vergi Dairesi’nin incelemeleri sonucunda iade süresi değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle birkaç hafta içinde sonuçlanıyor.

5. Küçük işletmeler için yeni düzenleme ne anlama geliyor?

Alt sınırın 10 bin TL’ye çıkarılması, küçük işletmelerin iade talebinde bulunmalarını zorlaştırabiliyor.

6. Düzenleme hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

Yeni KDV iade düzenlemesi Nisan 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.