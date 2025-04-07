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Keçiören’de Elektrik Direklerinde Patlama

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PATLAMALAR KORKUYA NEDEN OLDU

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yer alan elektrik direklerinde ardı ardına patlamalar meydana geldi. Bu patlamalar, çevredeki insanları paniğe sevk ederken, ihbar üzerine olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

GEÇİCİ MÜDAHALE VE İNCELEME

İtfaiye ekipleri, olay bölgesine ulaştıklarında patlamaların sürüyor olması nedeniyle ilk aşamada müdahalede bulunamadı. Ancak, bir süre sonra patlamalar kontrol altına alındı. Olayla alakalı olarak polis ekipleri de gerekli incelemeleri başlattı.

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