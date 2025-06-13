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Keçiören’de Uyuşturucu Krizi Yaşandı

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ÜÇ KİŞİ SOKAKTA KRİZ GEÇİRDİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisinde olduğu ifade edilen 3 kişi, sokakta kriz geçirdi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Alınan bilgilere göre, Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak’ta, uyuşturucu madde veya aşırı alkol etkisi altında olduğu düşünülen ve sokakta titreyerek kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kriz geçiren kişilere müdahale ederek hemen çevre hastanelere kaldırdı.

İKİ KİŞİ KURTARILAMADI, BİRİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden 2’si, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Diğer kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci ise devam ediyor.

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