Kedi Düşmesiyle Başlayan Tazminat Davası Sonuçlandı

Tetkiklerin ardından, hastaya serum tedavisi uygulanması kararlaştırıldı.

DÜŞEN METAL KAPAK

Sedyede B.B.’nin tedavi sürecinin devam ettiği esnada, tavandaki metal kapak, içeride bulunan bir kedi ile birlikte hastanın üzerine düştü. Metal kapağın düşmesiyle, B.B.’nin sol frontal saçlı derisinde 1’er milimetrelik iki adet sıyrık meydana geldi ve tetanos aşısı yapıldı. B.B., Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yönlendirilerek burada kuduz aşısı ve antikor tedavisi aldı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI Tedavi sürecinin sona ermesinin ardından B.B., avukatları aracılığıyla durumu yargıya taşıdı. Avukatlar, hastanenin sunduğu hizmetin ayıplı olduğu gerekçesiyle 250 bin lira manevi tazminat talebiyle tüketici mahkemesine başvuruda bulundu. İstanbul Anadolu 7’nci Tüketici Mahkemesi, davanın bir kısmını kabul ederek, hastanenin B.B.’ye yasal faizi ile birlikte 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

