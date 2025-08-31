Kedilerde Kanser Tedavisi Umut Veriyor!

BAŞ VE BOYUN KANSERİ ÜZERİNE YENİ TEDAVİ UMUTLARI

Baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu (HNSCC), hem kedilerde hem de insanlarda son derece tehlikeli ve tedavisi zor bir kanser türü olarak biliniyor. ABD’de gerçekleştirilen küçük ölçekli bir denemede, bu hastalığa yakalanan 20 kediye yeni bir ilaç uygulandı. Sonuçlar, kedilerin üçte birinden fazlasında hastalığın kontrol altına alındığını ve yan etkilerin minimum seviyede kaldığını gösterdi. Denenen ilaç, insanlardaki baş-boyun kanserleri için özel olarak tasarlanmıştı ve ilk kez STAT3 adlı molekülü hedef alıyor.

MOLEKÜLÜN ETKİSİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Araştırmacılar, STAT3 molekülünün etkisini engelleyerek bağışıklık sisteminin kanserle savaşmasına yardımcı olan PD-1 proteininin seviyesini artırmayı başardıklarını ifade etti. Bu molekül, kanserin gelişiminde rol oynayan bazı genlerin işlevini kontrol ediyor ve birçok tümör tipinde görülüyor.

UMUT VERİCİ HİKAYELERDEN BİRİ

Çalışmaya katılan kedilerden biri olan 9 yaşındaki Jak isimli siyah kedinin, teşhis sonrası yalnızca 6-8 hafta ömrü kaldığı düşünülmüştü. Ancak tedavi sonrası semptomları hafifledi ve Jak, 8 aydan uzun süre yaşadı. Sahibi Tina Thomas, “O süre zarfında çocuklarım mezuniyetlerini tamamladı, Jak bizimle bir Noel daha geçirdi. Buna değdi” diye belirtti. Genel olarak, 20 kediden 7’sinde tümörün küçülmesi veya hastalığın sabitlenmesi gözlemlendi ve bu kedilerin ortalama yaşam süresi tedavi sonrası 161 gün oldu.

İNSANLAR İÇİN YENİ UMUTLAR

Araştırmacılardan Dr. Daniel Johnson, çalışmanın iki önemli sonucuna dikkat çekti: “Gen ifadesini kontrol eden ve kanser gelişimini tetikleyen transkripsiyon faktörlerinin hedef alınabileceği kanıtlandı. Kediler gibi evcil hayvanların kanser modelleri, insanlar için yapılan deneylerde farelerden çok daha güvenilir sonuçlar verebilir.” Çalışmanın yazarlarından Dr. Jennifer Grandis, “Bu tür araştırmalar hem evcil hayvanlara fayda sağlıyor hem de insanlara yönelik tedavilerin geliştirilmesini hızlandırıyor. Kediler zarar görmedi, aksine birçoğu tedaviden yararlandı” açıklamasında bulundu.