Kedisi Tom’la Stadyuma Girmek İstiyor

EVREN YOLCU VE TOM’UN EŞSİZ DOSTLUĞU

Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, iki aylıkken sahiplenip “Tom” adını verdiği kedisini özel tasarım bordo-mavi formasıyla omzunda gezdiriyor. Maçları ekran başında birlikte izlediği kedisinin stadyuma girişine izin verilmeyen Yolcu, “Tom’un fotoğrafının yer aldığı, ‘Ben ne zaman stada gireceğim?’ yazılı afişleri sokaklardaki aydınlatma direklerine yapıştırarak destek istiyor. Kentte belediyede çalışan Yolcu, kedisine büyük bir ilgiyle bakıyor. Kedisi, Trabzonspor’un forma tanıtım reklamında da yer alarak sevimli bir figür haline geldi. “Tom’un videoları sosyal medyada da ilgi görüyor” diyen Yolcu, “Ülke dışında bile tanınmaya başladı. Beraber maçları izliyoruz ama stada giremiyoruz.” diyerek üzüntüsünü dile getiriyor.

DESTEK BEKLENTİSİ

Evren Yolcu, “Tom” ile birlikte stadyumda maç izlemek istediğini ifade ediyor. Trabzonspor’un yeni forma tanıtımında reklam filmi için kendilerini çağırdıklarını hatırlatan Yolcu, “Çok heyecanlandık. Trabzonspor maçlarını dev ekranlarda ve evde izliyoruz. ‘Tom’ ile beraber stadyumda izleme talebimiz oldu. Umarım bu sefer sesimizi duyarlar. Onunla tribünde bir maç dahi olsa izlemek istiyoruz. Taraftar olarak orada olmayı, destek vermeyi arzuluyoruz.” diyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Yolcu, kedisi “Tom” ile stada girmeyi duyurmak için afişler bastırdıklarını belirterek, “Yeğenimle birlikte buna yönelik çalışma yaptık. Afişleri çeşitli yerlere astık. Sizin aracılığınızla ‘Trabzonspor sesimizi duyacaktır’ umudundayız.” şeklinde konuşuyor. “Tom”un sosyal medya hesabı üzerinde büyük bir ilgi gördüğünü dile getiren Yolcu, “Takipçilerimiz destek oluyor, bize mesaj yağmuruna tutuluyorlar. Bunun sonucunda Trabzonspor bize gereken yanıtı verir.” diyerek umudunu sürdürüyor.