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Kefken’de Mayın İmha Eden SAS Timleri

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MAYIN TESPİTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’in Kefken açıklarında tespit edilen bir mayın hakkında bilgi verdi. Bakanlık, bu durumun önemine dikkat çekerek, mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ETKİSİZ HALE GETİRME OPERASYONU

Açıklamaya göre, Karadeniz’in Kefken açıklarında ortaya çıkan mayın, hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilen SAS timleri tarafından emniyete alındıktan sonra etkisiz hale getiriliyor. Bu operasyon, deniz güvenliğini sağlama amacı taşıyor.

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