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Kefken’de Mayın Tespiti ve İmha Edildi

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MAYININ ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Karadeniz’in Kefken açıklarında mayın tespit edildi” bilgisi verildi.

BÖLGEDEKİ OPERASYON

Bunun üzerine, bölgeye sevk edilen SAS timleri tarafından emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, bölgedeki güvenliğin sağlanması açısından oldukça önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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