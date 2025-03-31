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Kefken’de Tespit Edilen Mayın İmha Edildi

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KARADENİZ’DE MAYIN TESPİTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’in Kefken açıklarında tespit edilen bir mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, bölgedeki mayının tespit edilmesinin ardından hemen önlemler alındığı belirtildi.

SAS TİMLERİNİN MÜDAHALESİ

Açıklamaya göre, mayının emniyete alınması için bölgeye yönlendirilen SAS timleri etkin bir şekilde müdahale ederek mayını etkisiz hale getirdi. Bu olay, güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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