Kemal Kılıçdaroğlu Aday Değilim Dedi

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Milyonların dikkatleri, CHP’nin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya çevrildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ise büyük bir merak konusuydu. Bazı basında “600 imza olmazsa aday olmayacağı” şeklinde haberler de yer aldı. Kılıçdaroğlu, tartışmalara son veren bir açıklama yaparak Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen “Kurultayda aday mısınız?” sorusuna “Hayır efendim. Ben aday değilim” yanıtını verdi. İmza sayısının 600’ü bulması halinde aday olabileceği yönündeki iddialar da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, bu konuyla ilgili esprili bir dille “Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari… Az demişler, 800’ü geçseydi” ifadelerini kullandı.

KURULTAYIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” sloganıyla toplanacak. CHP’nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler bu kurultayda, Genel Başkan’ın yanı sıra 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim gerçekleştirecek.

Genel Başkan adayı olabilmek için delege üye tam sayısının en az yüzde 5’inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Genel Başkan, kurultayda gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilecek. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan aday belirleniyor. Kurultaydan sonra PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi gerekmekte.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için “Seçimlerde kural, çarşaf listedir.” ifadesi yer alıyor. Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce, kurultay üye tam sayısının 10’da 1’inin yazılı önerisi ile blok liste usulü ile seçim yapılması da mümkün. Bu listede genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları bulunuyor. Tüzük gereği bu listede cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması bekleniyor.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları sürerken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için gerekli önlemler alınıyor. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı belirtiliyor. Kurultay süresince basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.