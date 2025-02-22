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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye Geçmiş Olsun Araması

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BAHÇELİ’NİN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, sevenlerinin kaygı duymasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde rutin kontrol amaçlı hastaneye giden Bahçeli’nin kalp kapakçığı başarıyla değiştirilmişti. Operasyonun ardından MHP lideri dinlenmeye devam ederken, siyasilerden geçmiş olsun telefonları da gelmeye sürdü.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TAZİYE TELEFONU

Son olarak, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan gazeteci Barış Yardakaş’ın ulaştırdığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, görüşme sonrasında “Devlet Bey’in sesi iyi geliyordu. Durumu da iyi…” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Bahçeli’nin de Kılıçdaroğlu’na nazik davranışından dolayı teşekkür ettiği bilgisi edinildi.

BAHÇELİ’NİN OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ

MHP lideri Bahçeli, yakın zamanda kalbinde bir operasyon geçirmişti. Önceki gün de 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapakçığında görülen dejenerasyon bulgularından dolayı mevcut kapakçığın değiştirilmesine karar verilmişti. Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği bildirildi. MHP’den yapılan açıklamada, hastaneden taburcu edilen Bahçeli’nin dinlenme sürecinde olduğu ve sağlığının iyi olduğu belirtildi.

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