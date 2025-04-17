Kemalpaşa Belediyesi’ne Soruşturma Açıldı

KONSER İPTALİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz Kasım ayında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenecek olan ancak Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseri ile ilgili olarak yapılan ihbar üzerine bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucu toplanan deliller ışığında operasyona karar verildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

‘İştirak halinde hileli yollarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları’ iddia edilen şüphelilere yönelik, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B., belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

KONSER İÇİN YAPILAN HARCAMALAR İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, Kemalpaşa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için planladığı Gülşen konseri, Ankara’da TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edilmişti. Ancak iptalin ardından ortaya çıkan harcama detayları kamuoyunda geniş yankı buldu. Belediyenin iptal edilen konser için toplamda 2 milyon 220 bin TL’lik bir ödeme yaptığı iddiaları gündeme geldi. Konu, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Halil Şenol Hamarat tarafından gündeme getirilmiş ve harcama kalemleri şu şekilde sıralanmıştı:

* Bando ekibine 150 bin TL,

* Davul-zurna ekibine 200 bin TL,

* Havai fişek gösterisine 300 bin TL,

* Organizasyon bedeli olarak ise 800 bin TL.

Bunlara ek olarak, bayrak dağıtımı, kortej yürüyüşü ve çeşitli süsleme masraflarının da toplam fatura içerisine dahil olduğu belirtiliyor.