Kemalpaşa’da Usulsüzlük Operasyonu Yapıldı

İHRAÇ EDİLEN GÖREVLİLER İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde planlanan ancak Ankara’daki terör saldırısı yüzünden iptal edilen Gülşen konseri ile ilgili bir ihbar sonrası, savcılık harekete geçti. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, yaklaşık 5 ay boyunca süren detaylı incelemelerin ardından bir operasyon kararı alındı.

KAMU KURUMLARINA ZARAR VERİLDİĞİ İDDİASI

İddialara göre, kamu kurumunu dolandırarak hileli yollarla zarara uğratan ve usulsüz kazanç elde eden şüphelilere yönelik olarak Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı A.B., görevden uzaklaştırılan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halise B., belediye çalışanları S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketinin yetkilisi S.P. gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Halise B. ile organizasyon şirketinin temsilcisi S.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler, Belediye Başkan Yardımcısı A.B. ile belediye çalışanları S.K. ve B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.